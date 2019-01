Stand: 03.01.2019 06:52 Uhr

Geldboten setzen Warnstreik heute fort

Auch heute wird es in einigen Banken, Geschäften und Geldautomaten kein frisches Bargeld geben. Die Gewerkschaft ver.di ruft die Beschäftigten der Geld- und Wertdienste erneut zum bundesweiten Warnstreik auf. Bereits am Mittwoch waren rund 3.000 der rund 12.000 Beschäftigten in ganz Deutschland dem Aufruf gefolgt. Auch in Norddeutschland beteiligten sich Geldtransporter-Fahrer und Geldzähler an dem Warnstreik. In Hannover versammelten sich mehr als 100 Beschäftigte auf einer zentralen Kundgebung. Mit Trommeln und Trillerpfeifen zogen sie anschließend durch die Innenstadt, um auf ihre Forderungen in den aktuellen Tarifverhandlungen aufmerksam zu machen. "Habe Arbeit, brauche Geld!" oder "Sicherheit ist mehr wert!" stand auf ihren Plakaten.

Geldtransporter-Fahrer kündigen weitere Streiks an Niedersachsen 18.00 - 02.01.2019 18:00 Uhr Autor/in: Hans-Christian Hoffmann Viele Geschäfte und Geldautomaten in Deutschland haben am Mittwoch kein frisches Geld bekommen. Denn: Die Fahrer von Geldtransportern und anderen Diensten in der Branche sind im Streik.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

In ganz Norddeutschland beteiligten sich die Geldboten

In Niedersachsen und Bremen wurden am Mittwoch nach Angaben von ver.di alle neun Standorte verschiedener Sicherheitsdienstleister bestreikt. In Rostock legte rund die Hälfte der 110 Beschäftigten des Sicherheitsunternehmens Prosegur die Arbeit nieder. Ver.di geht davon aus, dass etwa 85 bis 90 Prozent der geplanten Touren nicht stattgefunden haben. In Hamburg waren rund 100 Geldtransporter-Fahrer dem Aufruf gefolgt. Auch in Schleswig-Holstein legten mehrere Dutzend Fahrer die Arbeit nieder. Vor dem Lübecker Geldtransport-Unternehmen Ziemann versammelten sich laut Gewerkschaft etwa 40 Beschäftigte. In Kiel streikten Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens Prosegur.

Kaum Auswirkungen für Verbraucher und Handel

Die Auswirkungen für Verbraucher hielten sich am Mittwoch nach Angaben der Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste (BDGW) in Grenzen. "Es gibt keine Bargeldknappheit im Handel oder überlaufende Tresore in den Supermärkten - auch nicht bei drei Streiktagen", sagte eine BDGW-Sprecherin. Es könne aber passieren, dass es an einem Geldautomaten kein Bargeld mehr gebe und die Kunden den nächsten aufsuchen müssten. Auch der Handelsverband Deutschland rechnete nicht mit Auswirkungen für den Handel, wie ein Verbandssprecher sagte.

Tarifverhandlungen gehen weiter

Die Tarifverhandlungen gehen heute und Freitag in Berlin in die fünfte Runde. Mit den Warnstreiks will die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Ver.di fordert unter anderem eine Erhöhung des Stundenlohns um 1,50 Euro für zwei Jahre in Folge beziehungsweise eine Gehaltserhöhung um 250 Euro pro Monat. Geldzähler und Geldtransporter-Fahrer seien einer hohen körperlichen und seelischen Belastung ausgesetzt, so ver.di. Zudem seien die Gewinne der Unternehmen in der Branche in den vergangenen Jahren gestiegen. Nach Angaben der Gewerkschaft liegen die Bruttogehälter für die Geldzähler und Geldtransporter-Fahrer im Osten zwischen 1.800 bis 2.400 Euro und im Westen bei 2.200 bis 2.900 Euro pro Monat.

Arbeitgeber bieten 40 Cent mehr Lohn

Die Arbeitgeber gehen mit ihrem jüngsten Angebot in die Verhandlungen: Es sieht unter anderem eine Erhöhung des Stundenlohns rückwirkend zum 1. Januar um 40 Cent vor und nochmals zum 1. Januar 2020 um 50 beziehungsweise 40 Cent - je nach Region. In manchen Regionen soll es zudem zwischendurch eine weitere Anhebung geben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 02.01.2019 | 17:00 Uhr