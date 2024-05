Stand: 15.05.2024 09:39 Uhr Geldautomat in Hannover gesprengt: Täter sind flüchtig

Zwei Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwocheinen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Hannover gesprengt. Laut Polizei hebelten sie die Tür der Filiale der Postbank im Stadtteil Groß-Buchholz auf und brachten einen Sprengsatz am Automaten an. Durch die Explosion seien Teile der Bankfiliale stark beschädigt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge konnten die Täter allerdings kein Geld erbeuten. Die Täter sind derzeit auf der Flucht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Schadenshöhe war zunächst nicht abschätzbar.

