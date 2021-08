Stand: 13.08.2021 11:38 Uhr Geldautomat gesprengt - Evakuierung in Hemmingen

Am frühen Freitagmorgen haben Unbekannte in einer Bankfiliale in Hemmingen-Westerfeld (Region Hannover) gegen 3.50 Uhr einen Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizei meldete, flüchteten sie ohne Beute mit einem Auto über die Bundesstraße 65 in Richtung Autobahn 2. Eine Fahndung blieb bislang erfolglos. Weil die Täter ein schwarzes Paket auf dem Fußweg unweit der Bank zurückließen, ließ die Polizei die angrenzenden Wohnblocks räumen. Bombenentschärfer sprengten das Paket kontrolliert auf einem Feld, da es nach erster Einschätzung eine "explosionsgefährliche" Substanz enthielt. Die Fahnder bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0511) 1 09 55 55 zu melden.

VIDEO: Region Hannover: Geldautomat gesprengt (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.08.2021 | 09:30 Uhr