Stand: 16.11.2022 06:50 Uhr Gelbe Tonne in Hannover: Wohin damit bei Platzmangel?

Ab Januar wird in Hannover der Gelbe Sack durch die Gelbe Tonne ersetzt. Das kann zu Platzproblemen führen. Die Verwaltung schlägt deshalb vor, für Gelbe Tonnen sogenannte Wertstoffinseln auszuweisen, damit sie nicht auf dem Gehweg stehen, wenn vor dem Hauseingang kein Platz ist. Die Gelben Tonnen sollen in Zukunft vorrangig dort Platz finden, wo aktuell Autos parken. Das würde weniger Parkplätze für Anwohner zur Folge haben. In Ausnahmefällen sollen Hausbesitzer ihre Tonne dennoch auf den Gehweg stellen dürfen, dafür müssten sie allerdings eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Die Stadt Hannover rechnet mit rund 71.000 Gelben Tonnen, die ab Januar untergebracht werden müssen. Die Ratsgremien müssen dem Vorschlag noch zustimmen.

