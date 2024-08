Stand: 28.08.2024 06:17 Uhr Geiselnahme mit Messer in Sehnde: 25-Jähriger vor Gericht

Nach einer bewaffneten Geiselnahme in Sehnde in der Region Hannover muss sich ab heute ein Mann vor dem Landgericht Berlin verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 25-Jährigen versuchten Mord, gefährliche Körperverletzung und Geiselnahme vor. Der Angeklagte soll laut Anklage zunächst seine Ex-Freundin bedroht haben. Der 25-Jährige wollte sie offenbar zwingen zu gestehen, dass sie ihn betrogen hat. Demnach drohte er, ihre Schwester oder einen anderen, zufällig ausgewählten Menschen zu töten. Zwei Tage danach soll er in Berlin einen völlig fremden Passanten niedergestochen, geschlagen und getreten haben. Anschließend habe er ein Bekennervideo ins Internet gestellt. Weil das aber zu wenig beachtet worden sei, soll er sich mit einem Messer bewaffnet ins Rathaus seiner Heimatgemeinde Sehnde begeben und eine Frau als Geisel genommen haben. Polizisten konnten ihn dabei festnehmen. Für den Prozess sind bislang sieben Tage bis zum 10. September terminiert.

