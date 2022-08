Stand: 15.08.2022 21:29 Uhr Geiselnahme im Frauengefängnis Hildesheim geplant?

Im Frauengefängnis Hildesheim soll eine Frau geplant haben, Justizvollzugsbeamte als Geiseln zu nehmen. Mitgefangene hätten das gemeldet. Daraufhin sei die Frau am nächsten Tag in die JVA Vechta verlegt worden, bestätigte ein Sprecher des niedersächsischen Justizministeriums dem NDR in Niedersachsen. Geschehen sei das bereits Anfang Juli. Die Zelle der Frau sei durchsucht worden, Waffen seien dort nicht gefunden worden. Die Bediensteten seien nicht in Gefahr gewesen, so der Ministeriumssprecher. Bis die Frau nach Vechta gebracht wurde, habe keine andere Gefangene ihre Zelle verlassen dürfen. Laut Staatsanwaltschaft habe sich aber kein Anfangsverdacht für ein Verbrechen ergeben, deshalb werde nicht ermittelt.

