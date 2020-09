Stand: 22.09.2020 19:25 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Geht der Deutsche Schulpreis nach Niedersachsen?

Geht der Schulpreis in diesem Jahr nach Niedersachsen? Gleich zwei Schulen sind nominiert und haben Chancen auf die mit 100.000 Euro dotierte Auszeichnung. Im Rennen unter den 15 Finalisten sind die Otfried-Preußler-Grundschule in Hannover sowie die Berufsbildenden Schulen Einbeck. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Mittwoch gegen 11 Uhr online den Gewinner verkünden.

Sechs Merkmale werden berücksichtigt

Die Jury beurteilt insgesamt sechs sogenannte Qualitätsbereiche: Leistung, Umgang mit Vielfalt, Unterrichtsqualität, Verantwortung, "Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner" sowie "Schule als lernende Institution". Diese Merkmale seien inzwischen als Kennzeichen für gute Schulqualität allgemein anerkannt. Die Robert-Bosch-Stiftung und die Heidehof-Stiftung vergeben den Deutschen Schulpreis für herausragende Leistungen in diesen Bereichen.

