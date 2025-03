Geheimkonzert in Hannover fördert junge und aufstrebende Musiker Stand: 28.03.2025 12:16 Uhr In Niedersachsen beginnt eine Konzertreihe, bei der auch unbekannte, aufstrebende, junge Künstler die Möglichkeit bekommen, vor einem größeren Publikum zu spielen. In Hannover hat das erste Geheimkonzert stattgefunden.

Das Prinzip von Geheimkonzerten ist bekannt: Du kaufst dir Tickets für ein Konzert - ohne zu wissen, wer auf der Bühne stehen wird. Vorhang auf, dann treten in der Regel bekannte Musikerinnen und Musiker auf. Bei den Geheimkonzerten von "rausgegangen" spielen jedoch eher unbekannte, oder aufstrebende Musiker verschiedener Stile - von Pop bis Techno. Das Konzert in Hannover war für die Künstler eine große Chance, sagen sie - für das Publikum war es eine Möglichkeit, Neues zu entdecken.

Mut zum Neuen: Junge, aufstrebende Musiker

"Als ich auf die Bühne gekommen bin, dachte ich: 'keiner kennt mich, keiner kennt mich'. Aber das ist auch gar nicht schlimm, denn so kann man mich kennenlernen", sagt die Sängerin Fyne. 2024 hat sie ihre erste Single rausgebracht. Die 300 Besuchenden des Konzertes haben ihre Musik bisher vielleicht noch nie gehört. Unbekannt gefällt nicht immer; sich auf das Unbekannte aber einzulassen, die Komfortzone zu verlassen, das ist das Besondere an diesem Abend.

Verschiedene Generationen entdecken Neues beim Konzert

Das Publikum ist bunt durchmischt, Menschen verschiedener Generationen kommen hier zusammen und warten auf die Überraschung auf der Bühne: "Ich bin auch total interessiert an dem gemischten Publikum. Wenn man gar nicht weiß, was für eine Band spielt, kann man ja wirklich Jung und Alt zusammen treffen. Das finde ich faszinierend", sagt Nina Chemiakis, die mit ihrem Ehemann das Konzert besucht. "Vielleicht entdeckt man ja auch etwas, von dem man noch gar nicht wusste, dass es gefällt. Und wenn nicht, hat man vielleicht trotzdem einen schönen Abend verbracht", sagt die Zuschauerin Johanna Engelkamp.

Chance für junge und neue Musiker

Die Veranstalter "rausgegangen" wollen mit den Konzerten aufstrebenden Musikern die Möglichkeit geben, vor einem so großen Publikum zu performen, vor dem sie noch nie standen. "Wir wollen auch die Leute herauspicken, bei denen wir Potenzial sehen, die einfach richtig gute Musiker sind und dann auch erfolgreich werden können", sagt die Projektmanagerin Anni Kurze. Das ist nach einigen Konzerten auch schon gelungen, Musiker wie Provinz oder Ennio sind nach solchen Konzerten in Deutschland bekannt geworden. Die Ticketpreise starten im Vorverkauf bei 20 Euro - damit soll die Veranstaltungsreihe auch ein Gegenpol zu den stark steigenden Ticketpreisen im Kulturbereich darstellen und Hürden abbauen, neuen Musikern eine Chance zu geben.

Eine Bewährungsprobe für aufstrebende Musiker

Auch der Musiker BAC ist in Hannover aufgetreten. Bisher hat er nur drei eigene Konzerte gespielt, das Geheimkonzert ist für ihn wie eine Bewährungsprobe: "Ich finde es sogar noch besser, wenn die Leute einen nicht kennen, weil man dann sieht, ob man die Leute überzeugen kann mit seiner Live-Performance und der Musik. Ich sehe in Echtzeit, was gefällt und was nicht."

Geheimkonzerte in Niedersachsen: Weitere Termine im Mai

In Niedersachsen wird es weitere Konzerte dieser Reihe geben: am 22. Mai in Oldenburg, am 23. Mai in Osnabrück und ein zweites Konzert in Hannover soll ebenfalls im Mai stattfinden. Seit etwa 2018 veranstaltet "rausgegangen" die Geheimkonzerte, angefangen in Köln mit intimen Konzerten gibt es nun bundesweit in 18 Städten Konzerte mit bis zu 1.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.