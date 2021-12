Geheime Wolfsabschüsse: Grüne ziehen vor Staatsgerichtshof Stand: 01.12.2021 09:33 Uhr Die Grünen in Niedersachsen wollen nicht hinnehmen, dass die Landesregierung Informationen über zum Abschuss freigegebene Wölfe geheim hält. Jetzt soll der Staatsgerichtshof in Bückeburg entscheiden.

Zu den Abschussgenehmigungen im Februar hatten drei Grünen-Abgeordnete im Niedersächsischen Landtag eine Kleine Anfrage gestellt. Das Umweltministerium wollte bestimmte Informationen jedoch nicht herausgeben - mit der Begründung, dass das grundrechtlich geschützte Geheimhaltungsinteresse Dritter das Informationsinteresse der Abgeordneten überwiege. Das sehen die Grünen jedoch anders, weshalb sie vor das höchste Verfassungsgericht im Land ziehen.

Staatskanzleichef Mielke wird in Bückeburg erwartet

In einer mündlichen Verhandlung wollen die Richter am Staatsgerichtshof Vertreter der Landesregierung befragen. Unter anderem wird der Chef der Staatskanzlei, Jörg Mielke, erwartet. Eine Entscheidung des Gerichts soll es voraussichtlich erst in einigen Wochen geben.

Wolfabschuss in Burgdorf: Grüne legen Verfassungsklage ein Laut Umweltministerium war der Abschuss rechtmäßig. Die Grünen fordern eine Offenlegung der Abschussgenehmigung.

Grüne: Genehmigungen müssen überprüft werden können

Der stellvertretende Grünen-Fraktionschef Christian Meyer äußerte Verständnis dafür, dass die vom Land beauftragten Jägerinnen und Jäger anonym bleiben müssten. Wenn Wölfe zum Abschuss freigegeben werden, müsse die Landesregierung dies jedoch offenlegen und begründen. Andernfalls könnten die Genehmigungen nicht gerichtlich überprüft werden. Nach Angaben der Grünen hatte Umweltminister Olaf Lies (SPD) nur über bereits erloschene Abschussgenehmigungen informiert.

Meyer: Vier Fehlabschüsse von Jungtieren

Lies hatte in der Vergangenheit häufiger beklagt, dass Störer versuchten, genehmigte Abschüsse von Wölfen zu verhindern. Auch seien ehrenamtliche Wolfsberater bedroht worden. Laut Meyer wurden in Niedersachsen mindestens zehn Wölfe zum Abschuss freigeben. Dabei sei jedoch kein einziger der gesuchten Leitwölfe getötet worden, sondern fälschlicherweise vier Jungtiere. Da Wölfe unter strengem Naturschutz stehen, dürfen sie nur zum Abschuss freigegeben werden, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, etwa wenn sie Menschen zu nahe gekommen sind oder mehrfach wolfsabweisende Zäune überwunden haben.

