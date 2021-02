Gegner der Corona-Regeln protestieren am Sonntag in Hannover Stand: 13.02.2021 14:30 Uhr Am Sonntag wollen Gegner der Corona-Maßnahmen in Hannover gegen die aktuellen Corona-Regeln in Hannover protestieren. Die Polizei geht von einer vierstelligen Anzahl von Teilnehmern aus.

Los geht es am Sonntagmorgen ab 10.15 Uhr - allerdings zunächst mit einer anderen Demo. Unter dem Motto "Autokorso der Herzen zum Valentinstag" will eine dreistellige Zahl teilnehmender Fahrzeuge durch die Innenstadt rollen und mit der Aktion ihr Unverständnis über die geltenden Corona-Regeln zum Ausdruck brignen. Der Korso startet und endet auf dem Schützenplatz.

Geplanter Zug durch Innenstadt fällt aus

Ebenfalls dort beginnt um 14 Uhr die zweite Versammlung von Kritikern der geltenden Maßnahmen. Unter dem Motto "Leben und körperliche Unversehrtheit für alle nach Grundgesetz Artikel 2" soll bis 16 Uhr demonstriert werden. Die Polizei rechnet nach eigenen Angaben mit einer Teilnehmerzahl im vierstelligen Bereich - nähere Angaben wollte ein Sprecher gegenüber NDR.de am Sonnabend nicht machen. Ursprünglich war ein Zug durch die Innenstadt geplant, doch dieses Vorhaben wurde von der Versammlungsbehörde örtlich beschränkt.

Gegendemo startet schon um 12.30 Uhr

Auch eine Gegendemo ist angemeldet. Unter dem Motto "Solidarisch durch die Krise statt rechter Hetze und Verschwörungsmythen" will sich um 12.30 Uhr ein Demonstrationszug im Bereich des Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Wegs in Bewegung setzen. Die Versammlung soll gegen 15.30 Uhr am Stadionvorplatz enden. "Es wird eine Teilnehmerzahl im dreistelligen Bereich erwartet", teilte die Polizei mit.

