Stand: 29.04.2022 07:38 Uhr Gegenstände auf Gleisen: Polizei bittet Kita-Kinder um Hilfe

In Hameln legt jemand seit Wochen immer wieder Gegenstände auf die Gleise. Und um herauszufinden, wer der Täter oder die Täterin ist, holt die Bundespolizei sich jetzt ungewöhnliche Hilfe: Kinder eines nahegelegenen Kindergartens werden über die Gefahren der Gleise aufgeklärt und sollen ihren Erziehern Bescheid zu geben, wenn ihnen etwas auffällt, teilte ein Sprecher der Polizei. Fünf Mal sind Züge in den letzten Wochen mit Reifen, Fahrrädern, Einkaufswagen oder Holz zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand - zuletzt entstand am Dienstag durch einen Zusammenstoß ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro an einem Zug. Die Bahnstrecke war stundenlang gesperrt.

