Stand: 20.02.2025 16:17 Uhr Gegen den Rechtsruck: Demonstration am Samstag in Hannover

Unter dem Motto "Rechtsruck stoppen: Heute, morgen, jeden Tag" rufen mehrere zivilgesellschaftliche Gruppen am Samstag in Hannover zur Demonstration auf. Unter anderem fordern Klimaschutzgruppen wie "Students for Future" und das Bündnis "Bunt statt Braun" in ihrer Ankündigung, "ein Zeichen zu setzen für Solidarität, Menschenrechte und Demokratie". Die Versammlung soll um 12 Uhr auf dem Opernplatz im Zentrum der Stadt beginnen. Laut Polizei sind etwa 1.000 Teilnehmende angemeldet. Die geplante Kundgebung sei die letzte dieser Art in Hannover vor der Bundestagswahl.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundestagswahl Hannover Rechtsextremismus