Stand: 24.03.2021 07:30 Uhr Geflügelpest in der Region Hannover: Aufstallung verordnet

In der gesamten Region Hannover müssen Hühner, Enten, Puten, Gänse ab heute im Stall bleiben. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Grund ist ein neuer Fall von Vogelgrippe bei einem Wildvogel. Die Stallpflicht gilt in allen 20 Umlandkommunen außerhalb der Stadt Hannover, sagt eine Sprecherin. Betroffen sind damit rund 2.400 Geflügelhalter mit fast 500.000 Tieren. Der Fund am Spreewaldsee in Uetze ist schon der dritte in diesem Winter. Zuvor waren infizierte Wildvögel am Steinhuder Meer und an den Koldinger Teichen gefunden worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.03.2021 | 06:30 Uhr