Stand: 13.12.2021 08:33 Uhr Geflügelpest-Verdacht im Raum Celle: Tiere in Ställe bringen

Der Landkreis Celle ruft alle Geflügelhalter dazu auf, ihre Tiere vorsorglich in den Stall zu bringen. In einem kleinen Betrieb in der Gemeinde Wietze ist wahrscheinlich die Geflügelpest ausgebrochen. Die Tiere hätten Symptome, heißt es. Der Verdacht wird nun abgeklärt. Im Laufe des Tages soll ein Ergebnis vorliegen. Im Landkreis Nienburg hatte es bereits im November einen Ausbruch von Geflügelpest in einem Betrieb gegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.12.2021 | 08:30 Uhr