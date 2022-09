Stand: 29.09.2022 09:19 Uhr Geflüchteten-Erstaufnahme: Land will Kapazitäten erhöhen

Niedersachsen plant seine Kapazitäten zur Erstaufnahme von Geflüchteten weiter zu erhöhen. Das Ziel sei, dass die Menschen zunächst mindestens eine Woche in der Landesaufnahmebehörde verbringen, bevor sie in den Kommunen untergebracht werden. Das teilte das Innenministerium in Hannover am Mittwochabend mit. Die Kapazitäten an den Standorten der Landesaufnahmebehörde waren zuletzt auch aufgrund der geflüchteten Menschen aus der Ukraine immer wieder voll ausgelastet. Bis Anfang September wurden mehr als 100.000 Menschen in Niedersachsen aufgenommen. In den kommenden sechs Monaten werden weitere rund 70.000 Flüchtlinge erwartet.

