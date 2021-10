Stand: 15.10.2021 08:23 Uhr Gefesselt und bestohlen: 88-Jährige Opfer von Raubüberfall

Ein Einbrecher hat in Neustadt am Rübenberge eine 88-Jährige in ihrem Haus überfallen, gefesselt und ausgeraubt Laut Polizei klopfte und klingelte der Unbekannte an der Tür der Seniorin, die ignorierte das aber. Dann schlug der Täter eine Scheibe ein und forderte die Frau auf, ihm Wertsachen zu geben. Damit flüchtete er. Die Seniorin wurde leicht verletzt. Sie konnte sich selbst von ihren Fesseln befreien.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.10.2021 | 06:30 Uhr