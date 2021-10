Gefahrgut-Unfall auf A2: Eine Spur frei, weiter lange Staus Stand: 06.10.2021 19:17 Uhr Ein Unfall auf der A2 bei Lauenau (Landkreis Schaumburg) und Bad Nenndorf sorgt für Verkehrsprobleme. Mittlerweile ist eine Spur frei. Doch der Verkehr Richtung Hannover staut sich weiter.

Ein 53-Jähriger war am Morgen an einem Stauende mit seinem Lkw auf einen Gefahrgut-Transporter aufgefahren. Der Mann wurde im Fahrerhaus eingeklemmt und leicht verletzt. Aus dem Gefahrgut-Transporter trat ein ätzender Stoff aus. Laut Polizei wurde einer von drei tonnenschweren Containern mit flüssigem Eisen-II-Chlorid beschädigt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich mit spezieller Schutzkleidung um die Rettung des Verletzten. Der 53-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, der 21 Jahre alte Fahrer des Gefahrgut-Transporters blieb unverletzt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei schätzt, dass ein Schaden von rund 110.000 Euro entstanden ist. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 zu melden.

