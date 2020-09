Stand: 03.09.2020 21:24 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Gefahrgut-Unfall: Drei Lkw kollidieren auf A2

Nach einem Lkw-Unfall hat sich der Verkehr auf der A2 bei Lehrte (Region Hannover) am Donnerstag zwischenzeitlich auf zehn Kilometern Länge gestaut. Die Autobahn war in Richtung Berlin vorübergehend voll gesperrt. Wie eine Polizeisprecherin gegenüber NDR.de sagte, waren drei Lastwagen an der Kollision beteiligt. Darunter auch ein Gefahrguttransporter, der Fässer mit schwach radioaktivem Verbrauchsmaterial für Medizin und Forschung geladen hatte. Die Fässer wurden demnach nicht beschädigt. Zwei Menschen erlitten Verletzungen.

Umleitung über die A7

Der 40-jährige Fahrer eines Sattelzuges musste im zähflüssigem Verkehr offenbar bremsen. Ein 50-Jähriger, der hinter ihm fuhr, kam rechtzeitig zum Stehen. Der 23 Jahre alte Fahrer eines nachfolgenden Sattelzuges konnte allerdings nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr mit seinem Fahrzeug auf den Sattelzug des 50-Jährigen und schob diesen auf den Lkw davor. Der 40-jährige und der 23 Jahre alte Fahrer wurden leicht verletzt. Aufgrund der radioaktiven Ladung rückte der Strahlenschutz der Berufsfeuerwehr Hannover an, um die Strahlenwerte zu messen. Dafür musste die Autobahn vorübergehend gesperrt werden. Der Schaden wird auf etwa 140.000 Euro geschätzt.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 09:46 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:46 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.09.2020 | 19:00 Uhr