Stand: 15.03.2024 06:36 Uhr Gefahrgut-Lkw in Brand: A2 bei Garbsen gesperrt

Auf der A2 brennt seit der vergangenen Nacht in Höhe Garbsen ein Gefahrgut-Lkw. Auf der Autobahn von Dortmund in Richtung Hannover staut sich der Verkehr derzeit ab Wunstorf-Luthe auf mehreren Kilometern. Auch die Umleitungen sind laut Autobahnpolizei überlastet. Den Angaben zufolge bemerkte der 46 Jahre alte Fahrer des Lkw-Gespanns gegen 1 Uhr, dass etwas nicht stimmt, woraufhin er den Gefahrguttransporter auf dem Seitenstreifen abstellte. Seitdem brennt das Fahrzeug. Um was für Güter es sich handelt, ist laut Autobahnpolizei unklar. Die Feuerwehr konnte die Fässer in dem Lkw zunächst nicht löschen. Die Autobahnpolizei rechnet damit, dass es bis zum späten Vormittag dauern wird, bis die Situation unter Kontrolle ist. Inwiefern der Asphalt unter dem Gefahrgutlaster beschädigt wurde, müsse dann untersucht werden, hieß es.

