Gefahrgut-Einsatz in Hannover - Säure am Güterbahnhof ausgelaufen Stand: 25.03.2024 12:35 Uhr Am Güterbahnhof in Hannover im Stadtteil Linden ist die Feuerwehr aktuell in einem Gefahrgut-Einsatz. Nach ersten Angaben eines Feuerwehrsprechers ist dort offenbar Salpetersäure ausgelaufen.

Der Gefahrstoff stammt nach Angaben eines Sprechers aus einem abgestellten Kesselwagen. Ein Leck sei bislang aber nicht nicht gefunden worden. Menschen seien nicht in Gefahr. Der Bahnhof ist aufgrund des Einsatzes vorerst für den Güterverkehr gesperrt. Davon ist auch der S-Bahn-Verkehr betroffen. Nach Angaben der S-Bahn Hannover enden alle Züge über Linden vorerst am Hauptbahnhof Hannover oder in Weetzen. Es sei ein Busnotverkehr geplant.

Spezialisten für Gefahrgut im Einsatz

Den Angaben zufolge ist die Feuerwehr gegen 10.30 Uhr alarmiert worden. Neben zwei Löschzügen sind auch Spezialisten für Gefahrgut im Einsatz und erkunden derzeit die Lage. Mit der stechend riechenden Salpetersäure können etwa Düngemittel, Farb- und Sprengstoffe hergestellt werden.

