Stand: 02.08.2021 17:34 Uhr Gefälschte Impfausweise: Polizei erwischt vier Reisende

Am Flughafen Hannover in Langenhagen (Region Hannover) hat die Bundespolizei mehrere gefälschte Impfausweise festgestellt. Am Wochenende seien innerhalb kürzester Zeit vier Reisende mit falschem Nachweis aufgefallen, sagte ein Behördensprecher am Montag. In einem Tweet hatten die Beamten zuvor darauf hingewiesen, dass die Inhaber Verfahren wegen der Fälschungen erwarten. Einen Zusammenhang mit der seit Sonntag geltenden Corona-Testpflicht für Reiserückkehrer aus dem Ausland sieht die Bundespolizei in Hannover aber aktuell nicht. Eine Häufung von Fällen hatte es immer mal wieder gegeben, wie der Sprecher mitteilte.

