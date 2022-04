Gebühren für Ukraine-Flüchtlinge? Stadt Hannover rudert zurück Stand: 01.04.2022 17:32 Uhr Für die Unterbringung von Geflüchteten in Notunterkünften auf dem Messegelände hat die Stadt Hannover Gebühren verlangt. Eine Sprecherin räumt "Irritationen" ein und betont, dass niemand zahlen müsse.

Bis mindestens Freitag vor einer Woche seien entsprechende Bescheide für geflüchtete Menschen ausgestellt worden, teilte die Sprecherin dem NDR in Niedersachsen mit. Hintergrund der Gebührenforderung, die mitsamt Bescheiden zur Abtretung des Einkommens versendet wurden, ist offenbar Bürokratie. Die Sprecherin verweist auf eine städtische Unterbringungssatzung. Diese sehe vor, dass geflüchtete Menschen in Hannover grundsätzlich einen Zuweisungsbescheid erhalten. Die entsprechenden Kosten würde das Sozialamt übernehmen - wenn es sich bei den Geflüchteten um Menschen handele, die Ansprüche nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben. Faktisch sei es daher zu keiner finanziellen Belastung der untergebrachten Menschen gekommen, betonte die Sprecherin.

411 Euro pro Monat

Sowohl bei Ukrainerinnen und Ukrainern sowie Flüchtlingshelfenden hatten die Bescheide für Irritationen gesorgt. Der niedersächsische Flüchtlingsrat kritisierte das Vorgehen der Stadt. Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) berichtete über eine Summe von jeweils 411 Euro, die die Stadt pro Monat von etwa 800 Geflüchteten verlangt haben soll.

Stadt: Keine Gebührenbescheide mehr seit einer Woche

Die Stadt Hannover bedauere die Irritationen, teilte die Sprecherin am Freitag mit. Die Kommune bemüht sich um Schadensbegrenzung und hat die eigene Regelung vereinfacht: Seit vergangenem Sonnabend werden den Angaben zufolge keine Gebührenbescheide mehr für Geflüchtete erstellt, die in der Messehalle 27 in Hannover untergebracht sind. Die Stadt hat dafür ihre eigenen Regeln angepasst: Die Messehalle sei keine Unterkunft im Sinne der städtischen Unterbringungssatzung, heißt es nun. Daher müssten dort auch keine Gebühren erhoben werden, die die dann das Sozialamt übernehmen würde.

Integrationsmanagement sollen Geflüchtete aufklären

Darüber hinaus bemüht sich die Stadt um Aufklärung: Mitarbeitende des städtischen Integrationsmanagement sollen die Geflüchteten, die die Bescheide erhalten haben, über den Hintergrund des Schreibens informieren und ihnen erläutern, dass sie den ausgewiesenen Betrag nicht selbst zahlen müssen. Diese seien bereits im Einsatz, hieß es.

