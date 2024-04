Stand: 10.04.2024 21:45 Uhr Gasleitung bei Baggerarbeiten in Langenholzen beschädigt

Im Alfelder Ortsteil Langenholzen (Landkreis Hildesheim) ist bei Baggerarbeiten auf einem Privatgrundstück versehentlich eine Gasleitung beschädigt worden. Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, tritt aus dem beschädigten Rohr Gas aus. Die Feuerwehr ist laut Polizei mit starken Kräften vor Ort, der Gasversorger ist informiert. Es könne zeitweise zur Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Langenholzen kommen, kündigten die Einsatzkräfte am Mittwochabend an.

