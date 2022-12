Stand: 27.12.2022 10:13 Uhr Gasleck vor dem Bahnhof in Bückeburg

Aus einer Gasleitung vor dem Bahnhof in Bückeburg im Landkreis Schaumburg ist in der Nacht zu Dienstag Gas ausgetreten. Es habe einen Knall gegeben und nach Gas gerochen, sagte ein Polizeisprecher. Ein Bürger habe den Notruf gewählt. Mitarbeitende der Stadtwerke reparierten die Hochdruckleitung. Während der Reparaturarbeiten fuhren rund eine Stunde keine Züge in Bückeburg. So sollte verhindert werden, dass Funken fliegen. Fachleute von Bauunternehmen flicken nun den Riss in der Asphaltdecke am Bahnhofsvorplatz.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.12.2022 | 06:30 Uhr