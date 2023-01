Stand: 17.01.2023 08:17 Uhr Gasalarm durch Pkw-Fehlzündungen in Tiefgarage: Evakuierung

Zahlreiche Startversuche und Fehlzündungen eines Autos in einer Tiefgarage im Stadtteil Hannover-Ahlem haben für einen Gasalarm gesorgt. Weil die Abgase durch Luftschächte in das Mehrparteienhaus zogen, riefen die Bewohner die Feuerwehr, wie ein Sprecher sagte. Die Einsatzkräfte konnten Kohlenmonoxid in der Luft messen und evakuierten daraufhin das Haus. 22 Bewohner, darunter ein Baby, wurden vorsorglich in einem bereitgestellten Bus gebracht, bis die Einsatzkräfte die Ursache für die Abgase festgestellt hatten. Sie belüfteten das Haus. Nach drei Stunden Einsatz konnten am Montagabend alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Gegen den Halter des Autos ermittelt die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.01.2023 | 06:30 Uhr