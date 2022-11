Stand: 13.11.2022 12:17 Uhr Gas und Bremse verwechselt: Auto prallt in Nienstädt in Haus

In Nienstädt im Landkreis Schaumburg ist ein 62-Jähriger mit seinem Wagen in eine Hauswand gefahren. Der Mann hatte sich am Freitagabend verfahren und verwechselte beim Wenden Gas und Bremse, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Wagen sei erst rückwärts durch eine Hecke gefahren und dann mit der kompletten Fahrerseite an der Hauswand entlang geschrammt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei habe vor Ort nicht ausschließen können, dass der Autofahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, hieß es. Das Auto musste mit einem Kran aus dem Vorgarten gehoben werden. Die Hauswand und das Fahrzeug wurden durch den Unfall beschädigt.

