Stand: 25.02.2025 10:37 Uhr Gartenlaube in Hannover brennt komplett aus

In der Nacht zu Dienstag ist eine Gartenlaube in Hannover komplett niedergebrannt. Verletzt wurde dabei nach Angaben der Feuerwehr niemand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte im Stadtteil Hainholz stand die etwa 20 Quadratmeter große Laube bereits im Vollbrand. Sie brannte laut Feuerwehr bis auf die Giebelwände vollständig aus. Demnach konnten die 25 Einsatzkräfte verhindern, dass sich der Brand auch auf weitere Lauben ausbreitet. Was das Feuer ausgelöst hat, war zunächst unklar. Den Schaden schätzt die Feuerwehr auf 5.000 Euro. Ihr Einsatz endete nach etwa anderthalb Stunden.

Weitere Informationen Abonnieren Sie hier den NDR Feuerwehr-Podcast Mein Einsatz In der ARD Audiothek hören Sie die neuesten Folgen vom NDR Feuerwehr-Podcast Mein Einsatz zuerst. extern

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min