Stand: 21.02.2024 09:55 Uhr Garbsen kämpft mit Kameraüberwachung gegen Müllsünder

Die Stadt Garbsen (Region Hannover) setzt im Kampf gegen illegale Müllentsorgung nun auf Kameraüberwachung. Im Stadtteil Berenbostel wurde am Dienstag ein entsprechendes Gerät an einer Wertstoffinsel aufgebaut. Beschäftigte der Stadt können den Bereich damit nun an einem Monitor kontrollieren und schnell einschreiten, wenn Müllsünder dort ihre Abfälle illegal abladen. Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD) sagte zum Start der Aktion: “Mit der Echtzeitüberwachung schöpft die Stadtverwaltung nun die schärfsten Mittel zur Gefahrenabwehr aus, die der Gesetzgeber zur Verfügung stellt.“ An der Wertstoffinsel in Garbsen-Berenbostel hatten zuletzt zahlreiche Menschen immer wieder illegal Müll entsorgt. Zusätzlich aufgestellte Container und Hinweisschilder hatten nach Angaben der Stadt keinen positiven Effekt.

