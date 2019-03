Stand: 29.03.2019 09:09 Uhr

Garbsen: Vier Schwerverletzte bei Schulbus-Unfall

Bei einem Unfall mit einem Schulbus sind in der Region Hannover zwei Schulkinder schwer verletzt worden. Es soll keine Lebensgefahr bestehen. Der Bus war am Morgen in Garbsen mit einem Auto frontal zusammengestoßen. Eine Polizeisprecherin bestätigte gegenüber NDR 1 Niedersachsen, dass neben den beiden Schülern der 22 Jahre alte Fahrer des Pkw und seine 18 Jahre alte Beifahrerin ebenfalls schwer verletzt wurden. Zum Unglückszeitpunkt befanden sich etwa 30 Kinder in dem Bus.

Seelsorger kümmern sich um Schulkinder

Unfallursache war offenbar ein missglückter Überholversuch des Pkw-Fahrers. "Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr ein Schulbus auf der Straße Auf der Horst in Garbsen in Richtung Planetenring. An der Einmündung zum Saturnring wartete ein Fahrzeug. Das wartende Fahrzeug wurde von einem Pkw überholt, der frontal mit einem Bus kollidierte", sagte die Polizeisprecherin. Die Schüler sowie der unverletzte 40 Jahre alte Busfahrer wurden von Seelsorgern betreut.

