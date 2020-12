Stand: 23.12.2020 07:28 Uhr Garbsen: Mann nach Messerattacke in Lebensgefahr

Bei einer Messerstecherei in Garbsen (Region Hannover) ist am Dienstagabend ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren zwei Gruppen aus unbekanntem Grund aneinandergeraten. Im Verlaufe des Streits kam es zu der Attacke. Das Opfer konnte sich offenbar noch in ein Auto retten. Der Mann musste notoperiert werden. Sein Zustand ist laut Polizei mittlerweile stabil. Die Beamten konnten in der Nähe des Tatorts einen Verdächtigen festnehmen.

