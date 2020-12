Stand: 07.12.2020 11:19 Uhr Garbsen: Ermittlungen nach gewaltsamen Familienkonflikt

Nach einem gewaltsamen Familienstreit in Garbsen in der Region Hannover ermittelt die Polizei nun gegen zwei Männer. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die 50- und 54-jährigen wollten nach Ermittlerangaben an einer Garbsener Tankstelle einen Streit klären, bei dem es um Geld ging. Dabei kam es zu einer Schlägerei. Dabei soll auch ein Schuss gefallen sein. Die alarmierte Polizei entdeckte kurz darauf am Tatort eine scharfe Waffe. Wer den Schuss abgefeuert hatte, war zunächst unklar. Einer der Männer musste behandelt werden, weil offenbar auch ein Pfefferspray benutzt wurde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.12.2020 | 09:30 Uhr