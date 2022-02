Stand: 01.02.2022 13:54 Uhr Garbsen: Drei Schwerverletzte bei Unfall auf der A2

Bei einem Unfall mit zwei Fahrzeugen auf der A2 bei Hannover in Richtung Berlin sind am Montagabend drei Personen schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge rammte der Wagen eines 35-Jährigen gegen 22 Uhr aus ungeklärter Ursache nahe der Raststätte Garbsen ein vorausfahrendes Auto, in dem eine 53-Jährige und eine 13 Jahre alte Beifahrerin saßen. In der Folge seien beide Fahrzeuge gegen die Mittelschutzplanke geschleudert worden, hieß es. Die A2 war bis Mitternacht in beide Richtungen voll gesperrt, da Trümmerteile auch auf die Gegenfahrbahn geraten waren. Zeugen des Unfalls bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 89 30 zu melden.

