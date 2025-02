Stand: 03.02.2025 13:07 Uhr Garbsen: Betrunkener pöbelt - und kassiert dann Schläge

Die Polizei ermittelt gegen einen Mann, der in Garbsen (Region Hannover) betrunken mehrere Menschen provoziert haben soll. Der 52-Jährige soll am Sonntag in einem Schnellrestaurant Gäste mit ausländerfeindlichen Parolen beleidigt haben. Laut Polizei versuchte er zudem, einen Gast anzugreifen. Dieser sei aber ausgewichen und habe dem 52-Jährigen durch einen Schlag eine Platzwunde zugefügt, hieß es. Die alarmierte Polizei stellte bei dem Mann einen Atemalkoholwert von 1,88 Promille fest und leitete ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung und Volksverhetzung ein. Wenig später pöbelte der 52-Jährige laut Polizei in einer Tankstelle und wurde erneut geschlagen. Die mutmaßlichen Täter entkamen unerkannt. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05131) 473 45 15 entgegen.

8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover

