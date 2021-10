Stand: 02.10.2021 09:30 Uhr Garbsen: 39-Jähriger stirbt nach Polizeieinsatz

Nach einem Polizeieinsatz in Garbsen (Region Hannover) ist am Freitagabend ein 39-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Die genaue Todesursache ist laut einer Sprecherin noch unklar, die Beamten haben Ermittlungen eingeleitet. Der Mann hatte in der Nacht zu Freitag den Notruf gewählt und aufgrund von wirren Angaben einen größeren Einsatz ausgelöst. Als Polizeibeamte ihn zu Hause sprechen wollten, bedrohte er sie unter anderem mit einem Messer. Daraufhin brachten die Polizisten die Ehefrau in Sicherheit, zogen sich zurück und forderten Hilfe vom Spezialeinsatzkommando (SEK) an. Die Einsatzkräfte konnten den Mann schließlich überwältigen, allerdings brach er dann zusammen und musste in eine Klinik eingeliefert werden.

