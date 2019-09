Stand: 27.09.2019 19:27 Uhr

"Game of Thrones"-Fans feiern Stars in Langenhagen

Mehr als 200 Euro haben manche Fans bezahlt, um am Freitag in Langenhagen (Region Hannover) dabei zu sein. Ihre Stars sind gekommen: Darsteller aus der Serie "Game of Thrones", ausnahmsweise ohne Maske und Kostüm. Mit denen ist im VIP-Ticket für die "Throne Con" sogar ein Gruppenfoto drin. Und man darf Platz nehmen auf dem Eisernen Thron, wenn auch nur auf einer Nachbildung des "echten" Throns aus der Serie, auf dem der jeweilige Herrscher der sieben Königslande sitzt. Ein Riesenerlebnis für Liebhaber der erfolgreichen Serie - rund 800 Fans drängen sich laut Zählung der Veranstalter auf der Convention.

Fan trifft Star: "Throne Con" in Langenhagen





















Viel Jubel für Hodor in Lebensgröße

Zwar fehlen die bekanntesten Namen, diejenigen, die die zentralen Hauptfiguren verkörpern, etwa Kit Harrington (Jon Schnee), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) oder Peter Dinklage (Tyrion Lannister). Aber andere beliebte Charaktere sind da - mit besonders viel Jubel wird zum Beispiel der große, kräftige Nordire Kristian Nairn alias Hodor empfangen. Der kann beim Fan-Event sogar mal auf dem Herrscherthron Platz nehmen - so weit hat er es in der Serie als Diener, der nur ein einziges Wort sprechen kann - "Hodor" - nie geschafft.

Nach Hause mit nagelneuem Tattoo

Nicht wenigen Fans geht ihre Liebe zur Serie wahrhaft unter die Haut. Sie lassen sich auf der Convention Motive aus der Serie auf den Körper tätowieren. Ein Stück "Game of Thrones" für die Ewigkeit. Denn neue Folgen gibt es nicht mehr.

