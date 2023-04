Stand: 13.04.2023 07:00 Uhr Galeria Karstadt Kaufhof: Aufruf zum Warnstreik in Hannover

Die Gewerkschaft ver.di hat Beschäftigte bei Galeria Karstadt Kaufhof in Hannover dazu aufgerufen, heute ihre Arbeit niederzulegen. Das geht aus einer Mitteilung von ver.di hervor. Grund ist demnach der Plan der insolventen Kaufhauskette, in den Filialen, die bestehen bleiben, bis zu 15 Prozent der Arbeitsplätze abzubauen. Seit Jahren verzichteten die Beschäftigten auf Teile ihres Lohnes, hieß es von ver.di. Die Beschäftigten hätten gehofft, dass das Management ein Konzept erarbeitet, das die Kaufhäuser zukunftsfähig macht und ihre Arbeitsplätze sichert. Die Gewerkschaft fordert außerdem, dass die Beschäftigten ab sofort wieder ihr volles Gehalt nach Tarifvertrag bekommen. Galeria Karstadt Kaufhof will bundesweit 47 seiner knapp 130 Warenhäuser schließen. Laut ver.di fallen dadurch rund 4.000 Arbeitsplätze weg. In Niedersachsen werden die Standorte Celle, Braunschweig und Hildesheim geschlossen. Die Filiale in Oldenburg sollte zunächst ebenfalls geschlossen werden, bleibt nun aber erhalten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.04.2023 | 07:30 Uhr