Stand: 17.06.2022 07:17 Uhr G7-Gipfel: Niedersachsen stellt Polizeikräfte bereit

Hunderte Polizisten aus Niedersachsen werden beim G7-Gipfel Ende Juni in Bayern im Einsatz sein. Niedersachsen werde einen Großteil der Bereitschaftspolizei sowie vereinzelt Kräfte der Polizeidirektionen nach Bayern entsenden, teilte das Innenministerium in Hannover auf dpa-Anfrage mit. Dabei geht es nach Angaben einer Sprecherin um einen mittleren bis oberen dreistelligen Bereich an Einsatzkräften. Die Planung sei derzeit allerdings noch als vorläufig zu bewerten und wird demnach an die Lageentwicklung im eigenen Bundesland angelehnt. Eine Prognose zu den Kosten für den Einsatz sei vorab aufgrund mehrerer Faktoren, wie etwa der konkreten Einsatzzeit, nicht möglich. Das G7-Treffen ist vom 26. bis 28. Juni auf Schloss Elmau in Bayern. Der Tagungsort liegt recht abgeschieden auf rund 1.000 Metern Höhe nahe der Grenze zu Österreich.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.06.2022 | 12:00 Uhr