Stand: 07.12.2023 11:09 Uhr Fußgängerin wird von Auto mitgeschleift und schwer verletzt

Eine 80-jährige Autofahrerin hat in Bad Münder (Landkreis Hameln-Pyrmont) eine Fußgängerin beim Linksabbiegen übersehen, teilte die Polizei mit. Die 72-jährige wurde bei dem Zusammenprall zu Boden geschleudert, geriet unter das Auto und wurde etwa zehn Meter mitgeschleift. Im Beisein eines Notarztes konnte die schwer verletzte Fußgängerin vom Rettungsdienst ohne technische Hilfsmittel aus ihrer Zwangslage befreit werden. Sie wurde anschließend in eine Klinik gebracht. Die Unfallfahrerin wurde nicht verletzt. Sie sei möglicherweise unter Einfluss von Medikamenten gefahren, hieß es von der Polizei. Die Beamten entnahmen ihr eine Blutprobe. Die Ermittlungen dauern an.

