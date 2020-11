Stand: 17.11.2020 12:15 Uhr Fußgängerin angefahren: Polizei sucht Zeugen

Nach einem Unfall mit einer lebensgefährlich verletzten Fußgängerin in Langenhagen sucht die Polizei Zeugen. Die 20-Jährige hatte am Montagmorgen in der Nähe einer Stadtbahn-Haltestelle eine Straße überquert und war dabei von einem Auto erfasst worden. Laut Polizei wird gegen den 58-jährigen Fahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Ermittler suchen Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können - und auch darüber, wie die Ampel geschaltet war.

