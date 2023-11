Funkmast kippt um: Bahnverkehr Hannover-Hamburg weiter gestört Stand: 24.11.2023 09:24 Uhr Am Donnerstag ist in Celle ein Funkmast der Telekom beim Aufbau umgekippt und auf die Gleise gestürzt. Auf der Bahnstrecke Hannover-Hamburg ist der Regional- und Fernverkehr weiter beeinträchtigt.

Der etwa 40 Meter hohe Mast hat dabei auch eine Oberleitung beschädigt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Personen wurden demnach nicht verletzt. Das Technische Hilfswerk Celle und ein privates Kranunternehmen konnten den Mast bergen. Der Bahnverkehr Hamburg - Hannover wurde über Rotenburg (Wümme) umgeleitet. Wie die Eisenbahngesellschaft Metronom auf ihrer Homepage mitteilte, kommt es zwischen Uelzen und Hannover voraussichtlich bis heute Mittag zu Verspätungen der Regionalzüge. Die bisherige Sperrung des Abschnitts zwischen Eschede und Celle sei zwar aufgehoben worden. Allerdings sei nur ein Gleis in beide Richtungen befahrbar. Der Busnotverkehr zwischen Celle und Unterlüß mit Halt in Eschede wurde laut Metronom mittlerweile eingestellt.

Umleitung: ICE und IC verspäten sich um 25 Minuten

Die Deutsche Bahn (DB) wollte zunächst keine Prognose abgeben, wann die Behinderungen für den Fernverkehr behoben sein könnten. Alle ICE und IC würden über Rotenburg umgeleitet und sich deshalb um etwa 25 Minuten verspäten. Die Halte in Lüneburg, Uelzen und Celle entfallen. Reisende sollen sich vor Fahrtantritt über Verspätungen und etwaige Zugausfälle informieren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.11.2023 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr