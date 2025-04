Stand: 17.04.2025 13:36 Uhr Fuhrberg: Nester von Waldameisen werden umgesiedelt

Die Region Hannover will im Sommer Nester von Waldameisen an der L381 umsiedeln. Die Tiere haben es sich im Straßengraben neben der Landesstraße zwischen Fuhrberg und Würmsee (Region Hannover) gemütlich gemacht. So könne das Regenwasser jedoch nicht ordentlich abfließen, heißt es von der Region Hannover. Daher sollen die Nester der geschützten Art, die direkt in der Grabensohle liegen, fachgerecht umgesiedelt werden, teilte die Region am Mittwoch mit. Damit die Bauten bis zur Umsiedlung zum Beispiel bei Mäharbeiten geschützt sind, haben sogenannte Ameisenheger sie mit rot-weißen Schutzzäunen markiert. Waldameisen sind der Region Hannover zufolge besonders wertvoll für ein stabiles Ökosystem, da sie den Boden auflockern, den Wald sauber halten und Nahrungsgrundlage für viele Wildtiere sind.

