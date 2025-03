Für mehr Vielfalt in der Musik: Erstes Geheimkonzert Niedersachsen Stand: 26.03.2025 14:40 Uhr Konzertkarten kaufen, ohne zu wissen, wer der Künstler sein wird? Bei den Geheimkonzerten treten neue, aufstrebende Musiker auf. In Hannover findet am Donnerstag das erste dieser Art in Niedersachsen statt.

Das Konzept gibt es bereits in anderen deutschen Städten - jetzt kommt es erstmals nach Niedersachsen: Besucherinnen und Besucher eines Geheimkonzertes kaufen sich Konzertkarten - welche Musikerinnen und Musiker auftreten, erfahren sie allerdings erst, wenn diese auf der Bühne stehen. Bis zum Auftritt bleiben ihre Namen geheim. Der Veranstalter "rausgegangen" setzt dabei auf aufstrebende Musiker, also Newcomer. In Hannover wird beispielsweise ein Musiker auftreten, dessen Musik derzeit bei TikTok im Trend ist.

Geheimkonzerte für mehr Vielfalt in der Musik

Mit dem Format wollen die Organisatoren auf der einen Seite den Newcomern neue Möglichkeiten bieten: Sie können vor einem großen Publikum auftreten, vor dem sie normalerweise nicht so schnell gestanden hätten. Auf der anderen Seite ist es eine Möglichkeit für die Besuchenden: Bei den Konzerten erleben sie Musik und Musiker, auf die sie sonst vielleicht nicht aufmerksam geworden wären. Das soll für mehr Vielfalt sorgen, sagten die Veranstalter gegenüber NDR Niedersachsen. Seit 2018 gibt es die Geheimkonzerte mit aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern. Inzwischen füllt "rausgegangen" Konzerthallen mit bis zu 1.000 Besuchenden. Die Veranstaltung in Hannover ist mit 300 Tickets bereits ausverkauft.

