Für den Klimaschutz: Celle holt mehr Grün in die Stadt

Die Stadt Celle will grüner werden und den Klimaschutz voranbringen. Dazu werden mehrere Flächen entsiegelt, also von Asphalt und Beton befreit. Eine Fläche im Ortsteil Klein Hehlen bekomme im Zuge dessen nun zunächst eine natürliche Bodenschicht, so die Stadt. Im Anschluss werden dort heimische, klimaangepasste Pflanzen hingesetzt. Nächste Station ist den Angaben zufolge die Waldschmiede in Wietzenbruch, danach sollen laut Stadt viele weitere Flächen folgen. Unter anderem sollen auch das Gelände der CD-Kaserne, der Kleine Plan und der Parkplatz am Hermann-Billung-Gymnasium vom Pflaster befreit werden. Auch auf der Stechbahn soll noch in diesem Jahr eine Grüninsel entstehen. Die Stadt setzt auch auf die Hilfe der Bürgerinnen und Bürger: Jeder könne Flächen vorschlagen, die entsiegelt werden sollen, so die Stadt - egal ob groß oder klein.

