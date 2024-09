Stand: 10.09.2024 07:38 Uhr Fünf Verletzte bei Wohnungsbrand in Hannover

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hannover-Vahrenwald ist am Montagmittag ein Bewohner schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr erlitt der Mann Brand- und Rauchgasverletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Vier Polizisten atmeten bei dem Einsatz offenbar giftige Gase ein. Laut Feuerwehr klagten sie im Anschluss über Husten und gelten als leicht verletzt. Alle weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich ins Freie retten und blieben unverletzt. Das Feuer war in einer der Erdgeschosswohnungen ausgebrochen - warum, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. Während des Löscheinsatzes musste die Vahrenwalder Straße gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsproblemen.

