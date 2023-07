Stand: 12.07.2023 15:46 Uhr Fünf Männer stürmen Wohnung und greifen Bewohner mit Messern an

Zwei Männer sind in ihrer Wohnung in Hildesheim vermutlich mit Messerstichen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, sollen fünf unbekannte Männer am Dienstagabend die Wohnung des 38 Jahre alten Mieters und seines 22 Jahre alten Mitbewohners gestürmt haben. Nach dem Eindringen sollen sie die beiden Bewohner mit Messern angegriffen haben und danach geflüchtet sein. Bei dem 38-Jährigen wurde laut Polizei eine Stichverletzung in der Schulter festgestellt, die ambulant behandelt wurde. Sein Mitbewohner habe mehrere Stiche im Oberkörper erlitten und sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Sowohl das Motiv als auch der genaue Hergang in der Wohnung geben Staatsanwaltschaft und Polizei nach eigenen Angaben noch Rätsel auf. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05121) 93 91 15 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

