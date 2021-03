Stand: 20.03.2021 16:23 Uhr Frühjahrsputz in Stadt und Natur - aber nur in Kleingruppen

Jedes Jahr im Frühjahr rufen viele Kommunen zu Müllsammelaktionen auf. Wegen der Corona-Pandemie sind nun jedoch keine gemeinsamen Aktionen möglich. Deshalb hat etwa der Zweckverband Abfallwirtschaft der Region Hannover (aha) für diesen Sonnabend unter dem Motto "Gemeinsam - aber jede*r für sich" zum Saubermachen in der Landeshauptstadt aufgerufen. Wer sich beteiligen wolle, sollte laut aha die Abstands- und Hygieneregeln beachten. Vor Corona hatten hatte sich an der alljährlichen, groß angelegten Putzaktion rund 13.000 Menschen beteiligt. Auch andere Orte in Niedersachsen setzten in diesem Jahr beim Frühjahrsputz darauf, dass Freiwillige nur in Kleingruppen unterwegs sind. In manchen Kommunen fallen die Aufräumaktionen ganz auch aus.

Weitere Informationen Coastal Cleanup Day: Großes Aufräumen an der Küste In Niedersachsen haben sich Freiwillige an einer weltweiten Müllsammelaktion beteiligt - und die Strände gesäubert. Viele Säcke Plastik kamen zusammen - und auch einige skurrile Funde. (19.09.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.03.2021 | 08:00 Uhr