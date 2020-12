Stand: 01.12.2020 07:36 Uhr Friedhof als ökologische Nische für Wildbienen

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) bewertet sein niedersachsenweites Projekt "Ökologische Nische Friedhof" als Erfolg für den Artenschutz, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Zwischen September 2017 und November 2020 seien auf den Projekt-Friedhöfen in Braunschweig, Göttingen, Hannover und Lüneburg 18 Mustergräber mit Wildbienen-freundlichen Stauden angelegt worden, berichtete der BUND-Landesverband am Montag in Hannover. Bereits im ersten Projektjahr konnten an den Blüten teils seltene Wildbienenarten an den Blüten angetroffen werden. In Göttingen entdeckten die Naturschützer auf einer 6,25 Quadratmeter großen Fläche sechs Bienenarten, darunter eine Kuckucksbiene, die in Niedersachsen vom Aussterben bedroht ist. Insgesamt sichteten Experten auf den Projekt-Friedhöfen 121 verschiedene Wildbienenarten, ein Drittel der gesamten niedersächsischen Wildbienenfauna.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.11.2020 | 17:00 Uhr