"Fridays for Future" protestiert für gerechte Klimapolitik Die Klima-Aktivisten von "Fridays for Future" demonstrieren am Freitag, 100 Tage vor der Bundestagswahl, in Hannover, Braunschweig und Lüneburg.

Bundesweit sind in insgesamt 25 Städten Aktionen für mehr Tempo beim Klimaschutz geplant. "Am Freitag streiken wir gemeinsam mit ver.di und verschiedenen anderen Gruppen, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen", erklärte Ole Horn, Sprecher von "Fridays for Future". Konkret sind neben der Gewerkschaft auch kirchliche Initiativen, Sportvereine und lokale Gruppen beteiligt.

Sozial gerechte Klimapolitik gefordert

Eine Forderung der Protestierenden ist die gerechte Gestaltung der Klimapolitik. Diese dürfe die Gesellschaft sozial nicht spalten, heiß es. "Deshalb brauchen wir ehrgeizige Klimaziele und ein sozial gerechtes Klimageld", sagte Frank Werneke, Vorsitzender von ver.di. In Hannover beginnt die Klima-Demonstration am Mittag mit einer Kundgebung vor der Oper. Dort soll nach einem Demonstrationszug durch die Stadt auch der Abschluss stattfinden. In Lüneburg wollen die Protestler vom Marktplatz zum Klima-Camp im Kurpark ziehen. Eine Fahrrad-Demo ist in Braunschweig geplant.

