"Fridays for Future" demonstriert heute für mehr Klimaschutz Stand: 11.12.2020 06:52 Uhr In diesen Tagen jährt sich die Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens zum fünften Mal. Aus diesem Anlass demonstrieren heute Klima-Aktivisten von "Fridays for Future" (FFF) in Hannover.

"Gemeinsam mit Aktivistinnen und Aktivisten auf der ganzen Welt werden wir sowohl mit Corona-konformen Aktionen als auch online demonstrieren und auf das globale Scheitern beim Eindämmen der Klimakrise aufmerksam machen", sagt der 15 Jahre alte Jakob Janeke von der Ortsgruppe Hannover.

Vom Opernplatz zum Landtag

In Hannover beginnt die Demonstration um 15.30 Uhr auf dem Opernplatz und führt laut der Veranstalter über das Steintor zum Landtag. "Das Pariser Abkommen ist nun fünf Jahre alt, doch passiert ist bis jetzt nichts", sagt eine der Organisatoren, Gina-Marie Burgdorf. Die Politik hätte ihre "Ohren mit Versprechungen und Lügen gefüllt" und ein Abkommen unterzeichnet, "dass sie nicht einhalten".

FFF-Demos in Niedersachsen

Osterholz (8 Uhr): Flyeraktion in der Bahnhofsstraße

(8 Uhr): Flyeraktion in der Bahnhofsstraße Göttingen (13 Uhr): Menschenkette vor dem Gänseliesel

(13 Uhr): Menschenkette vor dem Gänseliesel Hannover (15.30 Uhr): Laufdemo "Walk of Shame" vom Opernplatz durch die Innenstadt zum Landtag

(15.30 Uhr): Laufdemo "Walk of Shame" vom Opernplatz durch die Innenstadt zum Landtag Winsen (16 Uhr): Laternenumzug vor dem Rathaus

(16 Uhr): Laternenumzug vor dem Rathaus Peine (17 Uhr): Kerzenaktion vor dem Rathaus

(17 Uhr): Kerzenaktion vor dem Rathaus Braunschweig (17 Uhr): Kerzenaktion auf dem Schlossplatz

(17 Uhr): Kerzenaktion auf dem Schlossplatz Lüneburg (17 Uhr): Kerzenaktion in der Innenstadt

(17 Uhr): Kerzenaktion in der Innenstadt Rastede (ganztägig): Kirchen sollen mit einer CO2-Uhr bestrahlt werden und Thesen sollen an das Rathaus angebracht werden

Bereits Protest am Mittwoch

Bereits am Mittwoch gingen die jungen Aktivisten in Hannover auf die Straße. Gemeinsam mit der Grünen Jugend demonstrierten sie gegen das neue Klimagesetz des Landes. Vor dem Landtag setzten sich drei Aktivisten Masken der Gesichter von Umweltminister Olaf Lies (SPD), Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) auf und spielten mit einem symbolischen Erdball Fußball. "Liebe GroKo, spielen Sie nicht mit der Erde", hieß es. "Mit diesem Klimagesetz betreibt die große Koalition Augenwischerei", sagte Emily Karius von "Fridays For Future" Niedersachsen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.12.2020 | 06:30 Uhr