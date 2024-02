Stand: 01.02.2024 09:10 Uhr Fridays for Future begrüßt Metronom-Kündigung

Die Klimaschutz-Organisation Fridays for Future und der Verkehrsclub Deutschland stehen der Metronom-Kündigung positiv gegenüber. Beide hoffen darauf, dass der öffentliche Personennahverkehr auf den betroffenen Strecken 2026 verlässlicher wird. Auf den Regionalbahnstrecken Bremen-Hamburg und Hannover-Hamburg müsse aber vieles besser werden, fordern Sprecher der Organisationen. So müsse es beispielsweise genug Personal geben, damit auch in einer Grippewelle die Züge zuverlässig fahren können. Die Eisenbahngesellschaft metronom hatte darum gebeten, den Vertrag für das sogenannte Hansenetz zwischen Hamburg, Bremen und Göttingen vorzeitig zu beenden. Die Gründe sind unter anderem wirtschaftliche Schwierigkeiten und Personalmangel. Die Züge der Eisenbahngesellschaft waren zuletzt nicht zuverlässig gefahren. Das Netz soll künftig unter mehreren Betreibern aufgeteilt werden.

